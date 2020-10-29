Genç MÜSİAD, kandil namazı sonrası ‘kandil simidi’ dağıttı!
Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla müftülük tarafından Abdulhamidhan Camiinde mevlit programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2020, 13:45 29.10.2020, 19:36
Salgın tedbirleri kapsamında düzenlenen programa katılamayan vatandaşlar için kentin tek kanalı Aksu TV canlı yayınla vatandaşlara naklen yayınladı.
Mevlit programında İl Müftüsü Celal Sürgeç geceye özel duasını yaptı.
Öte yandan Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Fatih Aygün ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hazreti Yunus Camii’si önüne kurulan stant ’da namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.
Kahramanmaraş gençlik platformuyla beraber hazırladıkları projeyle kandil simidi dağıttıklarını ifade eden Başkan Aygün, tüm vatandaşların kandilini kutladı.
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