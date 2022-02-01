Genç Müzisyen Ali Ağca, yeni albümünü ve klip çalışmasını Aksu Haber’e değerlendirdi
Şiirin ve Edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta genç müzisyen Ali Ağca yeni çıkardığı klip çalışmasıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.02.2022, 15:58 01.02.2022, 18:47
Genç müzisyen Ali Ağca aslında bir sağlık çalışanı, 2012 yılında hobi olarak şarkıları seslendirmeye başladı. Önce kendi arkadaş çevresine sonra Kahramanmaraş halkına yeteneğini sunmaya devam etti.
Ağca’nın, yeni çıkarmış olduğu Sen Ben albümünün çıkış parçası olan Sensin Sen şarkısının klibi çok kısa bir süre de 100 binler tarafından izlendi.
Genç müzisyen Ali Ağca, yeni çıkardığı albümü ve klip çalışmasını Aksu Haber’e değerlendirdi.
Haber: Murat Baltacı
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