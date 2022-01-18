Kahramanmaraş Sporcu Eğitim Merkezi ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde genç pehlivanlar çalışmalarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yeni yerine taşınan 5 katlı merkezde geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştiriliyor.

Beslenmeden, eğitimlerine kadar birçok hizmetten faydalanan genç güreşçiler aldıkları güreş eğitimleriyle şampiyonluk hedefliyor.

Avrupa, Dünya şampiyonu, olimpiyat 4.sü, Güreş Antrenörü Harun Doğan’da sporcularla bire bir ilgileniyor.

Bu kapsamda genç pehlivanları merkezde ziyaret eden Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, onlarla bir süre sohbetti.