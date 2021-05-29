Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Müdürlüğümüz M. Sait Kırmacı Toplantı Salonu’nda yapılan ödül törenine İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Mustafa Yılmaz, İl Millî Eğitim Şube Müdürlerimiz Ramazan Sertpolat ve Özmen Güler ile okul yöneticilerimiz ve bazı öğretmenlerimiz katıldı.

Yarışmanın 18 Mayıs Salı günü gerçekleştirilen il finalinde ilk üç dereceye giren okullarımıza ödüllerini İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Mustafa Yılmaz, İl Millî Eğitim Şube Müdürlerimiz Ramazan Sertpolat ve Özmen Güler takdim etti.

Yarışmada dereceye giren okul ve öğrencilerimiz: