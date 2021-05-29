Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni Yapıldı
Genç Sadâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İl Finali’nde ilk üç dereceye giren okullarımıza ödülleri, Müdürlüğümüzde yapılan törenle verildi.
KAHRAMANMARAŞ 29.05.2021, 09:37
Müdürlüğümüz M. Sait Kırmacı Toplantı Salonu’nda yapılan ödül törenine İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Mustafa Yılmaz, İl Millî Eğitim Şube Müdürlerimiz Ramazan Sertpolat ve Özmen Güler ile okul yöneticilerimiz ve bazı öğretmenlerimiz katıldı.
Yarışmanın 18 Mayıs Salı günü gerçekleştirilen il finalinde ilk üç dereceye giren okullarımıza ödüllerini İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Mustafa Yılmaz, İl Millî Eğitim Şube Müdürlerimiz Ramazan Sertpolat ve Özmen Güler takdim etti.
Yarışmada dereceye giren okul ve öğrencilerimiz:
- Dulkadiroğlu Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Mustafa Gönlü,
- Onikişubat Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Muhammet Eren Söyler,
- Elbistan İmam Hatip Anadolu Lisesi’nden Mücahit Polat.
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