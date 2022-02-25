Genç Yeşilay istişare toplantısı düzenledi!
Genç Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı kent genelinde hizmet veren STK ve öğrenci toplulukları ile bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 25.02.2022, 12:04 25.02.2022, 12:16
Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda Kahramanamraş’ta gençlik alanında yapılan ve yapılacak olan projeler konuşuldu.
Başta Genç Yeşilay, Genç Kızılay, Genç İHH ve Genç MÜSİAD gibi STK temsilcilerinin yoğun katılım sağladığı programda gençliğin sorunları da gündem maddeleri arasında yerini aldı.
Programda bir konuşma yapan Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz çağımız bağımlılıklarından bahseder gençlerin bu bağımlılıktan kurtarılması gerektiğine dikkat çekti.
Program sonunda bir açıklama yapan Genç Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Orhan Deniz Selağzı gerçekleştirilen program hakkında bilgiler vererek toplumsal fayda için çalıştıklarını dile getirdi.
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