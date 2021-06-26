Genç yeşilay kahramanmaraş şubesinden demokrasi meydanı’nda etkinlik!
Genç Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında demokrasi meydanında etkinlik düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 26.06.2021, 15:38
Etkinlik kapsamında meydana stant kuran genç Yeşilay gönüllüleri, günü önemini vatandaşlara anlatarak broşür dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri de Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı günü kapsamında vatandaşlara ihbar hatları hakkında bilgi verdi.
Madde kullanımının son zamanlarda arttığını belirten Genç Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi başkanı Orhan Deniz Selağzı, vatandaşların kötü alışkanlıklarını bırakması hususunda çağrı yaptı.
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