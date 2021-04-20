Genç Yeşilay’dan 'Bağımlılığa Hayır' çağrısı!

Yaptığı örnek projelerle adından söz ettiren gönüllü elçiler, bir kez daha sahalara inerek akranlarıyla bağımlılıklara karşı savaş açtı.

Kahramanmaraş Genç Yeşilay Gönüllüleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı planlarken kişisel gelişimlerine de katkı sunmayı hedefliyor.

Genç Yeşilay Şube Başkanı Orhan Deniz Selağzı Aksu Haber’e yaptığı açıklamada birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak Kahramanmaraş’ta ki tüm gençliği kucaklamak istediklerini sözlerine ekledi.