Gençler arasında yüzme yarışı yapıldı!
Yeşilay haftası her yıl 1-7 Mart arasında kutlanmaktadır. Toplumda sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların önünün kesilmesi ve hatta yok olması için başta öğrenciler olmak üzere her insana bir bilinç aşılanmaya çalışılır.
KAHRAMANMARAŞ 06.03.2022, 16:33 06.03.2022, 16:54
Yeşilay haftası her yıl 1-7 Mart arasında kutlanmaktadır. Toplumda sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların önünün kesilmesi ve hatta yok olması için başta öğrenciler olmak üzere her insana bir bilinç aşılanmaya çalışılır.
Bu anlamda Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı ve Türkiye Yüzme Fedarosyonu iş birliğiyle gençler arasında yüzme yarışı yapıldı.
Bağımlılıkla mücadelede sporun gücünü anlatan etkinlikte gençler kıyasıya mücadele verdi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, şunları söyledi.
Namaz Vakti 06 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|28
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Kasımpaşa
|28
|32
|15. Giresunspor
|28
|32
|16. Antalyaspor
|27
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Altınordu
|27
|28
|17. Denizlispor
|26
|27
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|27
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|19
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|27
|36
|10. Osasuna
|27
|35
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|26
|32
|13. Espanyol
|27
|32
|14. Elche
|26
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|22
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|26
|18