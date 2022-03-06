Yeşilay haftası her yıl 1-7 Mart arasında kutlanmaktadır. Toplumda sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların önünün kesilmesi ve hatta yok olması için başta öğrenciler olmak üzere her insana bir bilinç aşılanmaya çalışılır.

Bu anlamda Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı ve Türkiye Yüzme Fedarosyonu iş birliğiyle gençler arasında yüzme yarışı yapıldı.

Bağımlılıkla mücadelede sporun gücünü anlatan etkinlikte gençler kıyasıya mücadele verdi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, şunları söyledi.