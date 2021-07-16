‘’Gençler Ata Sporlarıyla Hedefine Ulaşıyor’’ projesi!
İnsan Ve Medeniyet Hareketi Kahramanmaraş Derneği İle Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında Gençlik Ve Spor Bakanlığı Tarafından Desteklenen ‘’Gençler Ata Sporlarıyla Hedefine Ulaşıyor’’ Projesi İçin Açılış Ve Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2021, 17:06
15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda Gerçekleştirilen Programda Projenin Detayları Öğrencilerle Paylaşıldı.
Burada Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan İnsan Ve Medeniyet Hareketi Kahramanmaraş Derneği Başkanı Memduh Kayıklık 300 Öğrencinin Bu Projeden Yararlanacağını Söyledi.
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