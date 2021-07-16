‘’Gençler Ata Sporlarıyla Hedefine Ulaşıyor’’ projesi!

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda Gerçekleştirilen Programda Projenin Detayları Öğrencilerle Paylaşıldı.

Burada Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan İnsan Ve Medeniyet Hareketi Kahramanmaraş Derneği Başkanı Memduh Kayıklık 300 Öğrencinin Bu Projeden Yararlanacağını Söyledi.