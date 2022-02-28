Gençler İçin ‘Şehir Okumaları’ Etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle şehrin edebi, kültürel ve sanatsal birikimini zenginleştirme, genç kuşaklara aktarma hedefiyle ‘Şehir Okumaları ve Buluşmaları’ etkinliği gerçekleştiriliyor. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu olmak üzere 9 ilçeden 100’ün üzerinde öğrenci katıldı. Öğrenciler, düzenlenen panelde Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre ile ilgili fikirlerini dile getirdiler. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde öğrencilerin katılımıyla düzenlenen panel sonrası Yunus Emre ile ilgili pek çok eser kaleme alan Yazar Mustafa Tatcı ile bir buluşma gerçekleştirildi. Söyleşi programının ardından ilçelerden gelen öğrenciler, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Sütçü İmam Türbesi, Maraş Kalesi, Ulu Camii, Kapalı Çarşı ve Kurtuluş Müzesi’ni ziyaret etti.

Kelimeler Yetmez

Pazarcık İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi, “Kitap okumayı çok seviyorum ve kitaplara bolca vakit ayırıyorum. Böyle güzel bir etkinlik olduğunu duyduğumda hemen başvuru yaptım. Kitap okumak ufkumu açtı diyebilirim. Şehir Okumaları etkinliği sayesinde Yunus Emre ve Mehmet Akif’in hayatını hem okuyarak hem de bu konuyu araştıran diğer arkadaşlarımdan dinleyerek öğrenmiş oldum” ifadelerini kullanırken, Çok Programlı Lisesi’nden Hasret Yıldız, “Okuduğum her kitap beni kendi hayatımdan uzaklaşıp yeni bir hayata yelken açmamı sağladı.

Şehir Okumaları etkinliği sayesinde Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre’yi farklı bakış açılarından dinlemiş ve öğrenmiş oldum. Hem Mehmet Akif’in hem de Yunus Emre’nin tüm dünya için çok değerli şairler olduğunu düşünüyorum. Onları anlatmaya kelimeler yetmez. Onlar vefat ettikten sonra bile kendilerinden sonra gelen nesillere yol göstermeye devam etti. Ben de onların nesilleri olmaktan dolayı gurur duyuyorum” dedi.

Gelecek Nesillere Aktarmalıyız

Çağlayancerit 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Irmak Karagöz ise, “Burada kitap âşıklarıyla bir arada bulunmak benim için çok güzel bir deneyim oldu. Yunus Emre’nin hayatını araştırdım ve bu konuyla ilgili bilgilerimi öğretmenlerim ve diğer okullardan gelen arkadaşlarımla paylaştım. Yunus Emre ve Mehmet Akif gibi büyük şairlerin hayatlarını okumak bizlerin de hayatlarını etkiliyor. Onların değerlerini anlayarak sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer biz onların değerlerini, düşünce tarzlarını ve yaşayışlarını örnek alarak hayatımıza yansıtmazsak bizden sonra gelecek nesiller de bu değerleri öğrenememiş olacak” ifadelerini kullandı.