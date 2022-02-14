Gençler Yedikuyular’da doyasıya eğlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda kalan gençlerle Yedikuyular Kayak Merkezi’nde bir dizi etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürü Mutlu Kaya ve çocukların yer aldığı programda kayak yapıldı, karda voleybol oynandı. Mutlulukları gözlerinden okunan gençler etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürü Mutlu Kaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör önderliğinde bugün çocuk evlerimizde kalan gençlerimizle birlikte Yedikuyular Kayak Merkezi’nde bir etkinlik gerçekleştirdik. Farklı illerden gelen çocuklarımız var. Aralarında ilk defa kayak merkezine gelenler var. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Mutlulukları Gözlerinden Okunuyor

Etkinlikten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Güngör, “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle birlikte çok güzel bir çalışmaya imza attık. Yedikuyular Kayak Merkezimizde yavrularımızla beraber çok güzel vakit geçirdik. Çocuklarımızla birlikte kayak yaptık, kar voleybolu oynadık, irişkit ekmek yedik ve sohbet ettik. Yavrularımızla beraber olmak, onlarla vakit geçirmek bizler için son derece önemli. Mutlulukları gözlerinden okunuyor. Onların mutluluğunu görmek bizleri daha mutlu ediyor” ifadelerini kullandı