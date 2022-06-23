Gençlerden Dulkadiroğlu gençlik merkezi kurslarına yoğun ilgi!

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kahramanmaraş’a kazandırdığı Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, ortaya koyduğu kurs ve faaliyetlerle gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde, Müzik, Ses Eğitimi, Gitar, Tarih, İngilizce, KPSS Matematik, KPSS Türkçe, KPSS Tarih, Dikiş-Nakış, Tel Kırma, Kaneviçe, Basit Nakış İğneleri, Çin İğneleri, Makinede Maraş İşi, Türk İşi ve Hesap İşi gibi kurslar yer alıyor.

Kahramanmaraş’ın en büyük gençlik merkezini inşa ettiklerini belirten Başkan Okay, bu gençlik merkezinin ortaya koyduğu faaliyetlerle gençlerin dikkatini çektiğini söyledi.

Gençlik Merkezi’nin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik ortaya koyduğumuz bu projemizin başarıya ulaştığını görmek bizleri son derece memnun etmektedir. Malum yaz tatili başladı ve gençlerimiz sosyal aktivite alanları aramaya başladı. Bunun için gençlik merkezimizde çok güzel kursların olduğunu belirtmek istiyorum. Gençlerimizi, yaz tatilini geçirmeleri için Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’ne davet ediyorum.” Dedi.