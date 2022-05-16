Gençlerden mavi kapak ile anlamlı hareket

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş Gençlik Merkezi üyesi gençler gençlik merkezinde yıl boyu biriktirdikleri mavi kapaklar tekerlekli sandalye alarak her birini bir şehidimiz adına ihtiyaç sahibi vatandaşlara hediye etti.

Takdim töreninde ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için dualar edildi fatihalar okundu.​

İlimizde gerçekleştirdiği mavi kapak projeleri ile isminden söz ettiren Abdülkadir Zeki Gülmez hep birlikte 10 ihtiyaç sahibinin mutlu edildiğine dikkat çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise çok ciddi bir duyarlılık olduğunu belirtti.

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç çok özel bir program olduğuna dikkat çekerek şehitlerin isimlerinin olmasının da ayrı bir güzellik olduğunu ifade etti.

Törende tekerlekli sandalyeler aziz şehitlerimiz adına engelli vatandaşlara takdim edildi.