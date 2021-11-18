Gençlik fuarında dulkadiroğlu standına büyük ilgi

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yaptığı Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’ne Türkiye’nin dört bir yanından katılım gerçekleşti.

Kahramanmaraş’tan Dulkadiroğlu Belediyesi gençlik ve kültürel etkinlik standı oluşturarak festivale katılım sağladı.

Fuara katılan gençler Dulkadiroğlu standına yoğun ilgi gösterirken, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak Ankara’da düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’ne katılım sağladık. Gençlere yönelik hizmetlerimizi anlattığımız bu stantta gençlerle birlikte çeşitli aktiviteler de yaptık. Bu aktivitelere ve standımıza yoğun bir ilgi söz konusu. Ben tüm ziyaretçilerimize bizlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.”

Dulkadiroğlu standını AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke’de ziyaret ederek Belediye Başkanı Necati Okay’dan gençlik yatırımları ve hizmetleri hakkında bilgiler aldı.