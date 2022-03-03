Gençlik meclisi yeni bir etkinliğe daha imza attı!
Kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerle herkesin gönlünde taht kuran gençlik meclisi yeni bir etkinliğe daha imza attı.
KAHRAMANMARAŞ 03.03.2022, 16:10 03.03.2022, 18:09
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi organizasyonu ile imkânların kısıtlı olduğu kırsal kesimlerde yaşayan öğrencilere Kesişme İyiki Varsın Eren filmi izlettirildi.
Arsan Center sinema salonlarında yoğun katılımın olduğu etkinlikte öğrenciler Gençlik Meclisi be Büyükşehir Belediyesine böyle biz etkinliği düzenledikleri için teşekkür etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli Kesişme İyiki Varsın Eren Filmi’nin maneviyatını aşılamaya çalıştıklarını dile getirdi.
Namaz Vakti 03 Mart 2022
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Puan Durumu
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|P
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|27
|49
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|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
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|27
|42
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|27
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|O
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|55
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|26
|52
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|26
|46
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|26
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|25
|43
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|25
|42
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|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|25
|34
|11. Tuzlaspor
|25
|34
|12. Keçiörengücü
|25
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
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|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
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|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|26
|44
|7. Villarreal
|26
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18