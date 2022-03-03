Gençlik meclisi yeni bir etkinliğe daha imza attı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi organizasyonu ile imkânların kısıtlı olduğu kırsal kesimlerde yaşayan öğrencilere Kesişme İyiki Varsın Eren filmi izlettirildi.

Arsan Center sinema salonlarında yoğun katılımın olduğu etkinlikte öğrenciler Gençlik Meclisi be Büyükşehir Belediyesine böyle biz etkinliği düzenledikleri için teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli Kesişme İyiki Varsın Eren Filmi’nin maneviyatını aşılamaya çalıştıklarını dile getirdi.