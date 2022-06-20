Gençlik Meclisi’nden Babalar Günü Etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, sosyal faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehirde çeşitli etkinlikleri hayata geçiren Gençlik Meclisi, şimdi de Babalar Günü dolayısıyla Piazza AVM’de canlı müzik etkinliği gerçekleştirdi. Babalar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursu (KAMEK) müzik eğitmenleri, sevilen parçaları müzikseverler için seslendirdi. Renkli anlara sahne olan etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Babalar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen anlamlı etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi’ne teşekkür etti. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli, “Gençlik Meclisi olarak çeşitli etkinliklerle hemşehrilerimizle sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Babalar Günü dolayısıyla da Piazza AVM’de canlı müzik etkinliği gerçekleştirdik. Katılımcılarımızın etkinliğimize gösterdiği ilgi de bizleri son derece mutlu etti. Katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.