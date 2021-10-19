Gençlik Otağı’nda tanıtım ve eğlence programı düzenlendi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projelerini Destekleme Programı desteği ile Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyetinin yürüttüğü “Geleceğin Medyası Germenicia”'da Buluşuyor projesi kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi içerisinde bulunan Gençlik Otağı’nda tanıtım ve eğlence programı düzenlendi.
Eğlence programına Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar, Proje Koordinatörü Sibel Atıcı, Sinema ve Dizi Oyuncusu Hilay Anay, Kısa Film Yönetmeni Ecem Anay, Senarist Emine Karataş ile çok sayıda genç gazeteci adayları ve öğrenciler katılım sağladı.
Kahramanmaraşlı sanatçı Zafer Bertizlioğlu ve ekibinin konser verdiği Gençlik Otağı’nda eğlenceli dakikalar yaşandı.
Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Gazeteci Sibel Atıcı “etkinliğimize katılım gösteren herkese teşekkürleri sunuyorum” diye konuştu.
Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ise projenin önemine vurgu yaparken kentin tanıtımı noktasında güzel işlerin yapıldığını söyledi.
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise yaptığı açıklama da “Kahramanmaraş’ın tanıtılması gereken çok özelliğini olduğunu hep söylüyorum ve bu projeyle tanıtıma katkı sağlanmış olması çok önemli diye düşünüyorum. Proje de emeği geçen Gazeteciler Cemiyetimize çok teşekkür ederim” dedi.
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