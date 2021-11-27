Gençlik ve Spor Bakanı Kahramanmaraş’ta
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.
KAHRAMANMARAŞ 27.11.2021, 09:56
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, stat yeri saha incelemesinde bulunacak. Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak Kasapoğlu, milli yüzücü Sevilay Öztürk ve ailesini ziyaret ederek Kahramanmaraş Gençlik Çalıştayı'na katılacak.
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