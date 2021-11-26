Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş’a geliyor!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu gençlere ve spora yatırım konulu görüşmeler için yarın Kahramanmaraş’a gelecek. Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel Kahramanmaraş’ın ihtiyacı olan stadyum için görüşmeler yapılacağını belirtti.
KAHRAMANMARAŞ 26.11.2021, 17:51 26.11.2021, 18:50
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu gençlere ve spora yatırım konulu görüşmeler için yarın Kahramanmaraş’a gelecek.
Kahramanmaraş’ın ihtiyacı olan stadyum hakkında görüşmeler yapılacağını belirten Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel açıklamalarda bulundu.
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