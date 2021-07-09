Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, dev organizasyonu değerlendirdi!

3-4 Temmuz tarihlerinde kentte gerçekleştirilen "Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" başarıyla sonuçlandı.

Kahramanmaraş’ta ilk kez gerçekleştirilen Bisiklet Yarışması şehir halkı tarafından hoş karşılandı.

Bu kapsamda yarışı Aksu Haber’e değerlendiren Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz “kentimizde böyle bir yarışın gerçekleşmesi çok önemliydi. Ve bir yıl beklediğimiz bu yarışta oluşan güzel görüntüler emeğimizin karşılığını almamıza vesile oldu” diye konuştu.