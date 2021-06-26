Gençlik ve Spor Kulübü şampi̇yonlar yeti̇şti̇ri̇yor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü, 483 sporcu ve 17 eğitmenle faaliyetlerini sürdürüyor. Kulüp 2019 – 2021 yılları arasında şehre 25 madalya ve çok sayıda Türkiye ve Avrupa derecesi kazandırdı.

KAHRAMANMARAŞ 26.06.2021, 12:41
Gençlik ve Spor Kulübü şampi̇yonlar yeti̇şti̇ri̇yor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan sporcular yetiştiriyor. Kurum bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü; Güreş, Futbol, Basketbol, Paravolley, Kickboks, Karete ve Paralimpik Yüzme branşlarında sporculara eğitim veriyor. Toplamda 483 sporcu ve 17 eğitmenle faaliyetlerine devam eden kulüp 2019 – 2021 yılları arasında şehre 25 madalya ve çok sayıda Türkiye ve Avrupa derecesi kazandırdı.

Yine bu süre zarfında kulüp bünyesinden yetişen 26 sporcu da milli takıma seçilerek Türkiye’yi temsil etti. Kısa süre önce Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na ay yıldızlı formayla katılan Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Anıl Kılıçsallayan finalde Rus uyruklu rakibini “tuş” ederek altın madalyayı ülkemize kazandırmıştı. Sevilay Öztürk ise Portekiz’in Maderia Adası’nda düzenlenen ve toplamda 47 ülkeden 380 sporcunun katıldığı Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak göğüsleri kabartan diğer bir Büyükşehir sporcusu olmuştu.

Milli Takıma Birçok Sporcu Gönderdik

Gençlik ve Spor Kulübü güreş antrenörlerinden İsmail Bulut, “Sporcularımızı 27 Temmuz’da başlayacak olan Büyükler Süper Lig’ine hazırlıyoruz. Büyüklerde 28 sporcumuzla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca altyapımızda da birçok sporcumuz var. Gençlik ve Spor Kulübü olarak Güreş Milli Takımımıza birçok güreşçimizi gönderdik. Sporcularımızda Anıl Kılıçsallayan U23 Avrupa Şampiyonasında kazandığı şampiyonlukla hem Kahramanmaraş’ımızın hem de tüm Türkiye’nin göğsünü kabartmayı başardı.

İnşallah daha çok sporcumuzu Güreş Milli Takımımıza göndererek ülkemizi temsil etmek istiyoruz” derken, altyapı antrenörlerinden Ziya Daylak ise, “Yaklaşık 3 yıldır genç sporcularımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda 11 ila 13 yaşları arasında bir sporcumuz şampiyon oldu. Burada milli sporcular yetiştirerek Kahramanmaraş’a ve Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizlerden desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ı Tüm Dünyada Temsil Edeceğiz

Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Musa Gürbüz, “Tüm antrenör ve arkadaşlarımızla önümüzdeki aylarda başlayacak olan Süper Lig maçlarına hazırlanıyoruz. Hedefimiz Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil ederek madalyalarla dönmek. İnşallah önümüzdeki süreçte şehrimizi tüm dünyada temsil ederek madalyalar kazandırmak istiyoruz” derken Ahmet Taş, “Güreş Milli Takımı’nda 61 kiloda ülkemizi temsil etmeye çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Milli Takımımızı hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonalarında en iyi şekilde temsil ederek madalyalar kazandırmayı hedefliyoruz.

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