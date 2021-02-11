Gençlik ve Spor Müdürü Boz'dan 12 Şubat mesajı

Maraş, Türk Milli Mücadelesinin başladığı ve istiklal meşalesinin yakıldığı, istiklalin başkentidir.

Maraş, Anadolu’daki kurtuluş mücadelesinin ilk örneği olan yerdir.

Maraş, bağımsızlık uğruna kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla şehrin bütün fertleriyle can siperane mücadele eden “her ferdi kahraman” olan bir kenttir.

Maraş, kendi kalesinde Türk bayrağı dalgalanmadan cuma namazının kılınmadığı yerdir.

Maraş, bağrına hamaset destanının nakşedildiği, şehitler diyarı bir yerdir.

Maraş halkı; 101 yıl önce döneminin en güçlü ordularından birine karşı, yüksek bir ruh ve şuurla verdiği mücadeleyle tarihe geçen unutulmaz bir destan yazmıştır. Büyük bir inanç ve istiklal aşkıyla vatan savunmasında tek yürek olan Maraş, eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir. Milli mücadelenin mutlak zafere ulaşacağı inancını bütün vatana Maraş halkının gösterdiği bu kahramanlık ilham etmiştir.

Bizler de Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesini veren kahramanların torunlarıyız. Bugün bizlere düşende aynı duygularla, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emanetine en güzel şekilde sahip çıkmaktır.

Sütçü İmam’ı, Abdal Halil Ağa’yı, Rıdvan Hoca’yı, Ali Sezai Efendi’yi, Arslan Bey’i, Avukat Mehmet Ali Kısakürek’i, Şehit Evliya’yı, Yörük Selim’i, Doktor Mustafa’yı, Aşıklıoğlu Hüseyin’i, Senem Ayşe’yi, Mıllış Nuri’yi, Muallim Hayrullah’ı, Göllülü Yusuf Çavuş’u, Çakmakçı Sait’i, Çuhadar Ali’yi ve adlarını sayamadığımız nice kahramanları ve bağımsızlık uğruna canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyorum.