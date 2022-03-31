GENÇMAR Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi

GENÇMAR Genel Sekreteri Tarık Kıraç, oturumu açtığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye’nin başkentinin tam merkezinde, Kızılay gibi bir yerde böylesi prestijli, nezih bir mekan ortaya koyduklarını, fikirleriyle ve faaliyetleriyle ön plana çıkan, söyleyen değil gerçekleştiren, isteyen ve talep eden değil bulunduğu yere değer katan bir dernek olduklarına dikkat çekti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk olarak Divan Kurulu Üyelikleri seçilirken, Divan Kurulu Başkanlığına 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Başkan Yardımcılığına Furkan Ekici ve Yazman Üyeliğine Emine Erdoğan Paksoy oybirliği ile getirildi.

Dernek Kurucu Başkanı Mehmet Ali Ecerkale’de bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Derneğin özgün teşkilat yapısıyla, üniversite yapılanmasıyla, güçlü kurumsal kimliği ile, nitelikli üye profili ile, yapmış olduğu entelektüel faaliyetleriyle, ufuk açıcı projeleriyle, organizasyon kabiliyeti ve geniş ağıyla hem Kahramanmaraş’ta hem de Ankara’da sivil toplum camiasında önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Doğduğu, büyüdüğü, ekmeğini yediği şehre vefa duyan, memleketi ve ülkesi için fayda üretemeye çalışan gençler olduklarını ifade eden Ecerkale, Kahramanmaraş için lobi faaliyetlerini daha aktif yürüteceklerinin, Ankara bürokrasisinde yer alan Kahramanmaraşlılar ile olan diyaloglarını geliştireceklerinin altını çizerek yeni dönemde Yönetim Kurulunda yer alamayacak Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı nisabının sağlanmasının ardından Divan Kurulu Başkanı tarafından Gündem Maddeleri tartışmaya açıldı.

Başkan Yardımcısı Bahadır Paksoy Derneğin Faaliyet Raporunu sunarken Derneğin kuruluşundan bugüne kadar geçen kısa zamanda Ankara’daki Kahramanmaraşlılara yönelik 20 Nezaket ziyareti, Belediyeler ve iş adamlarına yönelik 17 memleket ziyareti, Fikir Kitap Kahve’de 12 Atölye çalışması, 4 Salı Toplantısı, 2 çevrimiçi toplantı 1 kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Genel Kurulda bir önceki Yönetim Kurulunun ibrasının ardından yeni Yönetim Kurulunda görev alacak kişilerin oylaması yapılarak yeni Yönetim Kurulu Belirlendi.