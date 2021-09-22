Gençosman mahallesinde asfalt çalışması
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Gençosman mahallesinde Asfalt çalışması yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 22.09.2021, 10:14
Kış sezonu öncesinde asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Gençosman mahallesinde talep edilen alanlarda asfalt çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları kaydetti: “Ekiplerimiz kış ayları öncesinde asfalt ve kilit parke çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Özellikle vatandaşlarımızın talep ettiği alanlarla alakalı çalışmalarımız özverili bir şekilde devam ediyor. İnşallah kış ayları gelmeden bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın ulaşım konusunda sorun yaşamasını istemiyoruz. Bu bakımdan bölgemizin standardını yükseltme adına gece gündüz çalışıyoruz.”
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