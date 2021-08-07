Genel Başkan Kaan Dulkadiroğlu yatırımlarını inceledi

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kahramanmaraş’a geldi.

Başkan Kaan ziyaretleri kapsamında ilk olarak Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ardından Genel Başkan Kaan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Tekstilde Yenilik Yönetimi Ve Tasarım Komitesi Başkanı Mustafa Buluntu, MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekci ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı Ve Yalnız Ardıç mesire alanında ziyaret ederek burada yapılan çalışmaları yerinde gözlemleme imkânı buldular.

Ziyaretler sonunda bir Açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise Dulkadiroğlu Belediyesinin vatandaşların huzur ve refahı için ellerinden geleni yaptıkları için teşekkür etti.