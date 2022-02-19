Genel Başkan Yardımcısı Zengin STK Temsilcileri ile kahvaltı programında bir araya geldi

Genel Başkan Yardımcısı Zengin basına kapalı kısımda gerçekleştirdiği görüşmelerde STK temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantının açılış konuşmasını İl Başkanı Fırat Görgel yaptı. Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör her zaman STK temsilcileriyle iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Özlem Zengin ise STK’ları Önemsediklerini söyleyerek onların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi