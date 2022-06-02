Geri dönüşüm malzemelerinden oluşan sergi düzenlendi!
Bu kapsamda Nuri Pakdil Ortaokulu’nda sıfır atık temalı geri dönüşüm malzemelerden oluşan sergi düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2022, 16:03 02.06.2022, 16:15
Yoğun katılımın olduğu sergide Nuri Pakdil Ortaokulu Müdür Yardımcısı Feriz Çiçek kendi atölyesine hazırlamış olduğu eserleri misafirlerin beğenisine sundu.
Sergide geri dönüşümden yapılan sanatsal ve eğitsel çalışmaların yer aldığını belirten Nuri Pakdil Ortaokulu Müdür Yardımcısı Feriz Çiçek, sergiye katılım sağlayan tüm konuklara teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Akküncü ise, öğrencilere geri dönüşüm bilicini aşılamak için güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.
Namaz Vakti 02 Haziran 2022
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