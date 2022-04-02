Geri dönüşüm ve sıfır atık kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi

Açılışa Kent Protokolünün yanı sıra kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Burada açıklamalarda bulunan Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül kütüphanede kullanılan her şeyin geri dönüşüm ve sıfır atıkla tasarladıklarını söyledi.