Geri dönüşüm ve sıfır atık kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi
Suzan Ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Kütüphane Haftası kapsamında Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2022, 13:24 03.04.2022, 09:37
Açılışa Kent Protokolünün yanı sıra kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.
Burada açıklamalarda bulunan Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül kütüphanede kullanılan her şeyin geri dönüşüm ve sıfır atıkla tasarladıklarını söyledi.
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