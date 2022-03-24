Geri dönüşümden elde edilen malzemelerle ‘kitap okuma köşesi’ oluşturdu

Proje kapsamında kitap okuma köşesi kurmak için toplanan atık malzemeler, Yozgat Halk Eğitim Merkezinde idareci, usta öğretici ve kursiyerler tarafından bir araya getirilerek çalışmalara başlandı. Kullanılmayan palet, araba lastiği, meyve kasası, ip gibi birçok malzeme dönüştürülerek masa, sehpa, sandalye, kitaplık ve buna benzer kütüphane malzemesi olarak hayat buldu.



Proje sayesinde halk eğitim merkezine hem kütüphane amacıyla kullanılmak üzere özgün bir alan kazandırıldı hem de geri dönüşüm kültürü yaygınlaştırılmaya çalışıldı.