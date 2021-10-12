Gezici hırsızlık şebekesi kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il dışından hırsızlık amaçlı gelen şüphelileri takibe aldı. Kırmızı bir otomobille hırsızlık yapmak için gelen şüphelilerin, özellikle kapıları kilitli olmayan ve kamera sistemi bulunmayan binalarda keşif yaptıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından anlık takip edilen şüphelilerin bulunduğu otomobil, Türkoğlu ilçesi organize sanayi bölgesinde kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlıktan birçok kaydı bulunan Kiraz Y. (45), Serpil Y. (26), Murat Y. (31), Eşref A. (34) isimli şüphelilerin üst ve araç içerisinde polis ekiplerince yapılan aramada, hırsızlık eşyası olduğu anlaşılan el çantası içerisinde yaklaşık 30 bin TL değerinde birçok ziynet eşyası, para, altın, saat gibi malzeme ele geçirildi.

Çanta içerisinde bulunan kağıt üzerinde yazılı e-posta adresinden çalınan malzemelerin sahibine ulaşan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Y. (31) ve Eşraf A. (34) serbest bırakılırken, Kiraz Y. (45) ve Serpil Y. (26) tutuklanarak cezaevine konuldu.