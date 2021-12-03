Gezici Kütüphane Küçük İmalı’da Kitap Kurtlarıyla Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyor. Şehrin kırsal bölgelerinde kitaba ulaşmakta zorluk yaşayan öğrencilerle buluşan Gezici Kütüphane, bu kez Türkoğlu ilçesinin Küçük İmalı Mahallesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Mahallenin ilk ve ortaokulunda eğitim gören yaşları 7 ila 14 arasında değişen 178 öğrenci doyasıya kitap okudu. Uzman kütüphaneciler, kitap kurtlarına Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları eserleri, masal kitapları ve çeşitli hediyeler verirken, kütüphane kullanım kurallarını da anlattı. Küçük İmalı İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri düzenlenen ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti.