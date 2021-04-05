Gezici Kütüphane miniklerle buluştu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gezici Kütüphanesi, Onikişubat İlçesi’nde yer alan Atom Karınca Anaokulu öğrencileriyle buluştu. Düzenlenen programda, miniklerle masal saati ve kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren “Gezici Kütüphane” yeniden öğrencilerle bir araya geldi. Pandemi kısıtlılıkları ve hava şartları nedeniyle ara verilen Gezici Kütüphane, son olarak Onikişubat ilçesinde bulunan Atom Karınca Anaokulu öğrencilerine ziyaret gerçekleştirdi. Kütüphaneler Şubesi Müdürlüğü koordinesindeki Gezici Kütüphane’de, miniklerle masal ve okuma saatleri etkinliği düzenlendi. Temel eserlerden hikâyelere kadar onlarca kitabın yer aldığı kütüphanenin, bir sonraki rotasının 6 Nisan Salı günü Onikişubat ilçesi Simya Koleji, 7 Nisan Çarşamba günü Pazarcık İlçesi’nde Evri Pınarbaşı Ortaokulu ve Çöçelli İlkokulu olacağı bildirildi.
Yüzlerce Okula Kitap Ulaştırdı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, “2017 yılından bu güne kadar Gezici Kütüphane uygulamamızla yüzlerce okulumuzda öğrencilerimizle buluşma imkânı bulduk. Özellikle kırsal kesimde kitaba ulaşma konusunda zorluk çeken öğrencilerimizle buluşarak onların da kitaplara ulaşmasına gayret ediyoruz. Pandemi kısıtlılıkları ve hava muhalefeti nedeniyle bir süredir ara verdiğimiz Gezici Kütüphane, Yeniden Kontrollü Normalleşme süreciyle birlikte hizmet vermeye başladı. Pandemi süreci ve tedbirlerine uygun olarak inşallah öğrencilerimizle buluşmayı sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.
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