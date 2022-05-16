Gezici Kütüphane Okul Ziyaretlerini Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kırsal bölgelerinde ikamet eden ve kitaba ulaşmakta zorluk yaşayan öğrencileri Gezici Kütüphane ile kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde öğrencilerle bir araya gelmeye devam eden Gezici Kütüphane’nin yeni durağı Dulkadiroğlu Dereli Şehit Bilal Akgün İlkokulu ve Onikişubat Altınbilgi Okulları oldu. Akademi İlahiyat Öğrenci Topluluğu’nun da katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte uzman kütüphaneciler, Gezici Kütüphane, bilgi ve kitaplara ulaşma konularında öğrencilere bilgiler verdi. Çuval yarışı, yüz boyama, sandalye kapmaca gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerin gerçekleştirildiği programda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilere kırtasiye malzemesi, dergi ve kitap gibi çeşitli hediyeler takdim etti. Renkli anlara sahne olan etkinlikte öğrencilere dondurma, simit ve poğaça ikramında bulunuldu. Etkinlikten duydukları mutluluğu ifade eden öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.