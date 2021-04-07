Gezici kütüphane okuma yolculuğunda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren “Gezici Kütüphane” öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Onikişubat İlçesi’nde yer alan Atom Karınca Anaokulu’na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Gezici Kütüphane’nin yeni durağı Simya Koleji oldu. Düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarından toplamda 270 Anaokulu ve İlkokul öğrencisi kitaplarla buluşturuldu. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen programda, miniklerle masal saati ve sessiz kitap okuma etkinliği düzenlendi. Ayrıca miniklere, uzman kütüphaneciler tarafından kütüphane kuralları anlatıldı ve kitaplarla ilgili bilgiler verildi. Gezici Kütüphane’nin bir sonraki durağının Pazarcık İlçesi’nde bulunan Evri Pınarbaşı Ortaokulu ve Çöçelli İlkokulu olacağı bildirildi.