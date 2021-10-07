Gezici kütüphane Sarıgüzel’de çocuklarla buluştu
Büyükşehir Belediyesi Gezici Kütüphanesi bu defa kent merkezine en uzak mahallelerden, Sarıgüzel Kuzdere İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin, bölgede ilk defa düzenlenen etkinlikler dolayısıyla mutlulukları objektiflere yansıdı.
KAHRAMANMARAŞ 07.10.2021, 17:37
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyor. Kısa bir aradan sonra yeniden faaliyetini sürdüren “Gezici Kütüphane” bu defa kent merkezine en uzak okullardan birini ziyaret etti. Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi’nde bulunan Kuzdere İlköğretim Okuluna gerçekleşen ziyarette, minikler doyasıya kitap okudu, oyun oynadı. Şehir merkezine yaklaşık 2 saat uzaklıktaki köy okulunda, masal saati, okuma saati, soru cevap, geleneksel oyunlar ve kitap hediyeleri etkinlikleri düzenlendi. Bölgede ilk kez gerçekleştirilen etkinlikler dolayısıyla Kuzdere İlköğretim Okulu öğretmenleri memnuniyetlerini ifade ederken, miniklerin mutluluğu da fotoğraflara yansıdı.
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