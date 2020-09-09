Gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi (DRC- The Danish Refugee Council) arasında imzalanan protokol kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.
Daha önce yapılan protokollerle uluslararası çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi DRC ile yaptığı protokolle ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarına devam etti.
KMBB Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada;
“Büyükşehir Belediyesi ile DRC arasında Ağustos ayında yapılan protokol kapsamında gıda kolilerimizin halka dağıtımını gerçekleştirmenin sevincini yaşamaktayız. Başarılı bir şekilde tamamlanan organizasyon sayesinde iki kurum arasındaki 2020 yılının başında başlayan ilişkiler her geçen gün gelişmektedir. Bu kapsamda, uluslararası kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği faaliyetleri sürdürülecek olup, yeni projelerin şehrimize kazandırılması için çalışmalara devam edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
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