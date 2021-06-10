Gıdada israf rekoru!

Türkiye'de gıda israfı rekor üstüne rekor kırıyor. İsrafı önleme vakfı’nın hazırladığı rapora göre 5 yılda tam 150 milyar dolar çöp oldu.

Çöpe atılan ekmekler, tüketilemeyen peynirler, çürüyen sebzeler meyveler gıda israfı rekor kırdı.

“İhtiyacın kadar al geleceği çöpe atma” sloganı başlasa da türkiye’de son yıllardaki gıda israfının maliyeti dudak uçuklattı. 150 milyar dolar çöp oldu.

İsrafın yıllık masrafı 30 milyar dolara dayandı. Bireysel tüketim çılgınlığı arttıkça zararın boyutu gözler önüne serilirken kritik rapor türkiye israfı önleme vakfından yayınlandı.

İsraf edilen kaynaklarla bugüne kadar neler yapılabileceği de hesaplandı toplamda 19 mega projenin hayata geçirilebileceği ortaya çıktı. bu projelerin arasında akkuyu nükleer santrali, kanal istanbul projesi, İstanbul havalimanı, yavuz sultan selim köprüsü gibi çok büyük projelerde var.

Raporda israf sorununun çözümü için tüketilecek kadar yiyecek satın alınması, gösterişten kaçınılması, tasarruf bilincinin arttırılması öneriliyor.