Gizemli hayırsever, fırını kapatıp gün boyu ücretsiz ekmek dağıttırdı
Elbistan’da bir fırının gün boyu ürettiği ekmeklerin parasını ödeyen hayırsever vatandaş, ekmekleri ücretsiz bir şekilde verdirdi.
KAHRAMANMARAŞ 18.07.2021, 15:18 18.07.2021, 20:04
Pide fırınına giden hayırsever vatandaş işletme sahibi Öztürk Yıldırım’a günlük üretim kapasitesini sordu. Bir günlük üretilen ekmeğin hayrına dağıtılmasını isteyen ismini vermeyen hayırsever vatandaş, ekmeklerin ücretini ödeyip ortadan kayboldu.
Hayırsever vatandaşın ücretini önceden ödediği ekmekler, ekmek almak için fırına gelen vatandaşlarda şaşkınlığa yol açtı.
Kimileri dua etti, kimileri ise zorla para verip, borcu olanların borçlarının silinmesinde kullanılmasını istedi.
Pide fırını işletme sahibi Öztürk Yıldırım, gizemli vatandaşın gün boyu ücretsiz ekmek dağıttırmasının kendilerinde olduğu kadar vatandaşlarda da şaşkınlığa yol açtığını söyledi.
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