Gizli tehlike! Koronavirüse karşı bağışıklığı düşürüyor...
Türk bilim insanlarınca yapılan araştırmada, obezitenin Covıd-19 hastalığını ağır geçirme açısından önemli bir risk faktörü olduğu ve hastalık seyrini olumsuz etkilediği belirlendi.
KAHRAMANMARAŞ 11.11.2020, 18:16
Fazla kilo, kalp rahatsızlığı ve diyabet dâhil olmak üzere bazı hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.
Bu hastalıklar, Koronavirüs hastalarının hastalığı daha ağır geçirmesine yol açan faktörler arasında.
Obezite, çağın hastalığı olduğunu belirten Seval Berktaş, obez bireyler korona virüsü daha ağır seyirlerde geçmesine neden olduğu söyledi.
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