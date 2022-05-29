GNC Tekno Store görkemli bir törenle hizmete açıldı!

Ünlü manken ve sanatçı Tuğba Özay’ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilen GNC Tekno Store, genç iş insanı Halil Gençoğlan tarafından Kahramanmaraş’a kazandırıldı.

Açılışa Özay’ın yanı sıra Kahramanmaraş Berberler, Kuaförler Ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç, Tümkiad İl Başkanı Muhammet Eliaçık ve vatandaşlar katılım sağladı.

Ünlü manken ve sanatçı Tuğba Özay açılışta yaptığı açıklama da, üniversite bölgesinde açılması sebebiyle öğrencilerin uygun fiyatlarla alışveriş yapabileceği yerin GNC Tekno Store olduğunu söyledi.

Genç İş İnsanı, GNC Tekno Store Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gençoğlan ise “bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Tuğba hanıma ve değerli dostlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.