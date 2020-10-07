Göç yolunu şaşıran yavru flamingoya Elbistan Belediyesi’nin ekipleri sahip çıktı!
Göç yolunu şaşırarak Pınarbaşı mesire alanına inen bitkin durumdaki yavru flamingoya Elbistan Belediyesi’nin ekipleri sahip çıktı.
Akşam saatlerinde Pınarbaşı mesire alanında çalışma yapan Elbistan belediyesi ekipleri, bir kuşu fark etti. Ekipler, yanına gittiklerinde kuşun daha önce bölgede hiç görülmeyen flamingo olduğunu anladı. Kuşu koruma altına alan ekipler, yavru olduğunu belirledikleri flamingoyu, çevre koruma müdürlüğü ekiplerince teslim etti. İlk tedavisi ve bakımı yapılan flamingo, koruma altına alındı.
Başkan Gürbüz; Bu muhteşem kuşun tekrar doğaya dönmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik
Göç yolunda bitkin düşen flamingo ile yakından ilgilenen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, flamingoların soyu tükenmekle karşı karşıya olan nadir bir tür olduğunu söyledi.
Kuşun tekrar eski sağlığına kavuşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Gürbüz, “Ülkemiz, dünyadaki flamingoların önemli bir bölümüne ev sahipliği veya geçici konaklık yapıyor. Tuz ve Van Gölü de bu güzel kuşların en önemli yaşam alanları. Buralarda yavrularını büyüten flamingolar, her yıl Eylül ayı sonunda göç yolculuğuna başlıyor. Pınarbaşı mesire alanımızda bulunan flamingonun da göç yolunu şaşırdığını ve bitkin düşünce de gölete indiğini düşünüyoruz. Ekiplerimiz, kuşun bakımıyla ilgili tüm müdahaleleri yaptılar. Veteriner arkadaşlar da ilgileniyorlar. Şuan sağlığı daha iyi durumda. Bu muhteşem kuşun tekrar doğaya dönmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik” dedi.
Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği görevlilerine teslim edilen flamingonun, gerekli tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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