Gökhan Büyükdereli'den Dünya Turizm günü mesajı

Kahramanmaraş’ın Turizm ve Gastronomi alanında keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet olduğunu söyleyen Başkan Büyükdereli, “Bilindiği gibi, dünyada turizm bilincinin oluşturulup geliştirilmesi ve turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulanması amacıyla Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) önerisiyle Birleşmiş Milletler, İspanya’nın Torremolinos şehrinde yaptığı bir toplantıda 27 Eylül’ü, Dünya Turizm Günü olarak kararlaştırmıştır. Bu kapsamda, 1980 yılından bu yana, her yıl farklı bir ülkenin resmi ev sahipliğinde ve belirlenen özel bir temayla 27 Eylül Dünya Turizm Günü kutlanmaktadır.

Kahraman Şehrimizde Kültür, Turizm ve Gastronomi alanında keşfedilmeyen saklı cennettir. Şehrimizde Kültür, Turizm ve Gastronomi alanında yıllardır işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla beraber gösterdiğimiz genel çabalar çağrılar sonucu şehrimizde Youtuberleri, Fenomen Gurmeleri, Türsab Yetkililerini, Diğer Şehirlerden İnternet Yayıncılarını misafir ederek şehrimizin keşfedilmeye müsait Turizm cenneti olduğunu Türkiye’ye ve dünyaya tanıttık.”-dedi.

Şehrin Turistik Hareketliliğinin artması gerektiğine dikkat çeken Büyükdereli: “Biz Dernek olarak büyük bir özveri ve gayretle çalışıyoruz ama genel itibariyle tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından da Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turist Rehberleri Birliği(TUREB), Türkiye Odalar ve Borsa Birliğini(TOBB) ve daha birçok lobileri belli periyotlarda davet edilmelidir. Bu faaliyet yurt içinde şehrin turistik hareketliliğini artıracaktır.”-dedi.

Son olarak 27 Eylül Dünya Turizm Gününü Kutlayan Başkan Büyükdereli: “ Başta Kahramanmaraş’ımızın Turizmi için canla başla çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkürü borç bilirken, Tarih, kültür ve olağanüstü doğal güzelliklerin iç içe yaşandığı ender turizm cennetlerinden biri olan ülkemizin, kültürel mirasının tanıtılması, kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi, gizemli ve baş döndürücü çeşitliliğin ve farklılığın kucaklaşma kültürü çerçevesinde barındığı turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için insanlarımızın ülkemiz turizmine katkısağlama sorumluluğuyla hareket etmesini temenni eder, ''Dünya Turizm Günü''nü kutlarım.”-dedi.