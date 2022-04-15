Gökhan Büyükdereli, Turizm haftasını kutladı!

Büyükdereli aksu habere verdiği röportajında turizm sektöründe emek ve gönül veren herkesin turizm haftasını kutladığını belirtti.



Başkan Büyükdereli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da turizm projesi olarak gördüklerini ifade etti.



“23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı döneminde gelen çocuklar ülkemizi, insanımızı tanırken aile içinde ve gezi esnasında çok güzel anılar biriktirirler bu güzel anılar çocuklar büyüdüğünde ve daha kalabalık aile olduklarında Türkiye’ye gelme eğilimleri olarak gerçekleşir” dedi.