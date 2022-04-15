Gökhan Büyükdereli, Turizm haftasını kutladı!
Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli, Turizm haftasını kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 15.04.2022, 16:04 15.04.2022, 17:16
Büyükdereli aksu habere verdiği röportajında turizm sektöründe emek ve gönül veren herkesin turizm haftasını kutladığını belirtti.
Başkan Büyükdereli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da turizm projesi olarak gördüklerini ifade etti.
“23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı döneminde gelen çocuklar ülkemizi, insanımızı tanırken aile içinde ve gezi esnasında çok güzel anılar biriktirirler bu güzel anılar çocuklar büyüdüğünde ve daha kalabalık aile olduklarında Türkiye’ye gelme eğilimleri olarak gerçekleşir” dedi.
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
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|32
|52
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|O
|P
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|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
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|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Denizlispor
|30
|36
|14. Boluspor
|29
|35
|15. Menemen Belediyespor
|29
|35
|16. Altınordu
|30
|35
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
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|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
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|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
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|31
|22