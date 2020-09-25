Göksun AK Parti kadın kolları başkanlığında Hatice Saz güven tazeledi

Göksun AK Parti İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanlığı’nda tek listeyle gidilen 6’ıncı kongrede Hatice Saz yeniden başkanlığa seçildi.

Göksun Öğretmenevi Bahçesinde yapılan kongreye AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve partili kadınlar katıldı.

Kongrede konuşan başkan Hatice Saz, millet hareketi olan AK Parti davasında göreve yeniden talip olduğunu ifade ederek, AK Parti’nin gelecek hedeflerinde de yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’da, Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği anlayışıyla hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kadınların ak partide çok önemli bir yere sahip olduklarını belirten Aydın, kapı kapı dolaşarak bıkmadan usanmadan AK Parti’yi ve çalışmaları anlattıklarını söyledi.

Ak parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül’de AK Parti’nin öznesinin kadınlar olduğunu söyledi. Akgül konuşmasında kadınların, kar kış demeden, gece gündüz demeden yollara çıkarak mücadele ettiklerini söyledi.

Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur’da konuşmasında kadınların vefasına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yolunda, tevazu ve samimiyetle yer aldıklarını belirten Okur, kadınların ak partide özne konumunda olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan oylamada başkan Hatice Saz güven tazeledi.