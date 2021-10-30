Göksun Anadolu İHL öğrencilerinden gururlandıran koreografi

Uzun emekler verilerek günlerce süren çalışmaların ardından onlarca öğrencinin senkronize bir şekilde hareketleri sonucunda yapılan bu anlamlı çalışma izleyenleri gururlandırdı.

Okul bahçesinde havadan çekilen görüntülerde ilk olarak ay ve yıldız figürleri öğrenciler tarafından yapılıyor.

Ardından şanlı Türk bayrağımızın açılmasıyla birlikte gösteri son buluyor.