Göksun Anadolu İHL öğrencilerinden gururlandıran koreografi
Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayrağı koreografisi yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 30.10.2021, 12:53 30.10.2021, 12:57
Uzun emekler verilerek günlerce süren çalışmaların ardından onlarca öğrencinin senkronize bir şekilde hareketleri sonucunda yapılan bu anlamlı çalışma izleyenleri gururlandırdı.
Okul bahçesinde havadan çekilen görüntülerde ilk olarak ay ve yıldız figürleri öğrenciler tarafından yapılıyor.
Ardından şanlı Türk bayrağımızın açılmasıyla birlikte gösteri son buluyor.
Namaz Vakti 30 Ekim 2021
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