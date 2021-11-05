Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ilçesindeki hizmetleri anlattı
Aksu TV ‘nin her sabah seyircisiyle buluşan programı Güne Başlarken'in bugün ki canlı yayın konuğu Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın oldu.
KAHRAMANMARAŞ 05.11.2021, 14:35 05.11.2021, 16:46
Aksu TV Kuzey İlçeler Koordinatörü Ali Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Başkan Aydın ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.
Başkan Aydın konuşmasının devamında yeni projeleri hakkında bilgiler verdi.
Namaz Vakti 05 Kasım 2021
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