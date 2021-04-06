Göksun Belediyesi 50 bin fidan dağıttı

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın girişimleri sonucu Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü’nce temin edilen 50 bin fidan vatandaşlara dağıtıldı.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde kurulan stantlarda vatandaşlara ihtiyaçları ölçüsünde fidan dağıtıldı.



Göksun’un daha yeşil bir şehir haline gelmesi için gayret ettiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Göksun belediyemiz tarafından daha yeşil bir Göksun ‘geleceğe nefes’ sloganı ile temin ettiğimiz 50 bin fidanın dağıtımını yapıyoruz. İnşallah 72 mahallemizdeki vatandaşlarımıza çevrelerini ağaçlandırmaları için fidanları dağıtıyoruz. Bugün şehrimizin muhtelif yerlerinde vatandaşlarımıza fidanlarımızı ulaştırdık. Zaman zaman da dikim etkinliklerine katılacağız. Bir fidan bir insan düsturu ile hareket ediyoruz. Hem sevap kazanıyoruz hem de şehrimizi ağaçlandırıp yeşile büründürüyoruz.”