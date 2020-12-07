Göksun Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısını yaptı
Göksun Belediyesi, Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 07.12.2020, 21:12 07.12.2020, 21:16
Göksun Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın başkanlığında yeni belediye hizmet binası meclis salonunda yapıldı.
Gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı dilek ve temennilerin konuşulması ile sona erdi.
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