Göksun Belediyesi eğitim desteğine devam ediyor

Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın göreve geldiği 2014 yılından bu yana eğitime verdiği destekler ile öne çıkan Göksun Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başında geleneksel hale getirdiği ilkokula yeni başlayan öğrencilere sağladığı kırtasiye yardımından sonra ikinci desteğini 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine veriyor.

Başkan Aydın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar arasında imzalanan iş birliği protokol ile ilçe genelindeki 17 Ortaokulda 802 8’inci sınıf öğrencisi ile 13 Lisede 800 12’inci sınıf öğrencisine LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ile TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) olmak üzere toplam 8 adet Kazanım Değerlendirme Testi yapılacak.

Eğitim faaliyetlerini temel belediyecilik hizmetleri kadar önemsediklerini ifade eden Başkan Aydın, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

yaşat ki devlet yaşasın anlayışından hareketle insan için ihtiyaç ve gereksinim olan her konuyu biz görev alanımız içinde değerlendirmekteyiz. İnsanların sosyalleşmesine, toplumsal ve kültürel değerleri kazanmasına katkı sağlayarak toplumsal yapının devamlılığını sağlayan ana unsur eğitim olduğuna göre eğitim faaliyetleri bizim vazgeçilmezimizdir. 2014 yılından bugüne kadar ilçemizde eğitime direk ve dolaylı olarak destekler verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Geçen eğitim öğretim yılında ilçe müdürümüzün, idareci ve öğretmenlerimizin özverili çalışması ile birlikte yaptığımız Kazanım Değerlendirme Testlerinin öğrencilerin sınavlara hazırlanmasında büyük katkı sağladığına ve sınavlarda aldıkları yüksek puanlarla ilçe puanının üst sıralara çıkmasına katkı sağladığını gördük. Allah nasip edersen bu eğitim öğretim yılında da toplam 8 sınav yaparak öğrencilerimizi katılacakları sınavlara hazırlamak için işbirliği protokolümüzü imzaladık. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi geleceğe hazırlama adına yaptığınız özverili çalışmalar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar’da yaptığı açıklamada, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olan ve her türlü desteği sağlayan Başkan Aydın’a öğretmenler, öğrenciler ve velileri adına teşekkür etti.

İş birliği protokolü imza programına ilçe genelindeki ortaokul ve liselerin okul müdürleri de katıldı. Başkan Aydın, okul müdürlerinin talep ve isteklerini de dinleyerek istişarelerde bulundu.