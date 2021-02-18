Göksun belediyesi sevimli dostları unutmuyor
Göksun Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı sonrasında sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çekmemeleri için ekiplerini seferber ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.02.2021, 17:03 18.02.2021, 17:43
Göksun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışının ardından yapılan yol açma çalışmalarına müteakip mahalle araları ile yol güzergahlarında sokak hayvanları ve kuşlar için mama ve yem bırakıyor.
Bırakılan mama ve yemlere ulaşan sevimli dostların mutlulukları görüntülere yansıdı.
5°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Şubat 2021
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:21
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|51
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|24
|51
|4. Trabzonspor
|24
|45
|5. Alanyaspor
|24
|42
|6. Hatayspor
|24
|39
|7. Gaziantep FK
|24
|38
|8. Karagümrük
|24
|37
|9. Antalyaspor
|24
|32
|10. Malatyaspor
|24
|30
|11. Göztepe
|24
|29
|12. Sivasspor
|23
|28
|13. Konyaspor
|23
|27
|14. Rizespor
|24
|26
|15. Kasımpaşa
|24
|26
|16. Kayserispor
|24
|25
|17. Erzurumspor
|24
|25
|18. Başakşehir
|24
|24
|19. Gençlerbirliği
|23
|20
|20. Ankaragücü
|23
|19
|21. Denizlispor
|24
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|21
|47
|2. Samsunspor
|21
|43
|3. İstanbulspor
|21
|40
|4. Adana Demirspor
|21
|38
|5. Ankara Keçiörengücü
|21
|37
|6. Tuzlaspor
|21
|37
|7. Altınordu
|21
|37
|8. Altay
|21
|35
|9. Bursaspor
|21
|31
|10. Bandırmaspor
|21
|30
|11. Ümraniye
|21
|27
|12. Adanaspor
|21
|25
|13. Balıkesirspor
|21
|20
|14. Menemen Belediyespor
|21
|20
|15. Boluspor
|21
|19
|16. Akhisar Bld.Spor
|21
|19
|17. Ankaraspor
|21
|13
|18. Eskişehirspor
|21
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|24
|56
|2. M. United
|24
|46
|3. Leicester City
|24
|46
|4. Chelsea
|24
|42
|5. West Ham
|24
|42
|6. Liverpool
|24
|40
|7. Everton
|23
|37
|8. Aston Villa
|22
|36
|9. Tottenham
|23
|36
|10. Arsenal
|24
|34
|11. Leeds United
|23
|32
|12. Wolverhampton
|24
|30
|13. Southampton
|23
|29
|14. Crystal Palace
|24
|29
|15. Burnley
|24
|27
|16. Brighton
|24
|26
|17. Newcastle
|24
|25
|18. Fulham
|24
|19
|19. West Bromwich
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|22
|55
|2. Real Madrid
|23
|49
|3. Barcelona
|22
|46
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Real Sociedad
|23
|38
|6. Villarreal
|23
|36
|7. Real Betis
|23
|33
|8. Granada
|23
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
|10. Athletic Bilbao
|22
|28
|11. Levante
|23
|28
|12. Osasuna
|23
|25
|13. Valencia
|23
|24
|14. Getafe
|23
|24
|15. Cádiz
|23
|24
|16. Deportivo Alaves
|23
|22
|17. Eibar
|23
|21
|18. Real Valladolid
|23
|21
|19. Elche
|21
|18
|20. Huesca
|23
|16