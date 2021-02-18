Göksun belediyesi sevimli dostları unutmuyor

Göksun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışının ardından yapılan yol açma çalışmalarına müteakip mahalle araları ile yol güzergahlarında sokak hayvanları ve kuşlar için mama ve yem bırakıyor.

Bırakılan mama ve yemlere ulaşan sevimli dostların mutlulukları görüntülere yansıdı.